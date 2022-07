Tomorrowland maakt de financiële verliezen van twee coronajaren weer goed. Dat lukt met uitzonderlijk een extra, derde festivalweekend. Vlaams minister Jo Brouns verstrengt de regels voor de KMO-portefeuille. De Vlaamse regering gaat 45 miljoen euro extra investeren in fietssnelwegen. En de energieregulator CREG kwam tot een opvallende vaststelling: vreemd genoeg is amper één gezin op de tien klant bij de goedkoopste leverancier. Ondanks de torenhoge energieprijzen. Het is alarmfase rood voor de gasvoorziening van Europa, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Danny Reweghs bespreekt de aandelen van Solvay, Sipef en Goldman Sachs.