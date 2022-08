Kinepolis telt nog minder bezoekers dan vóór corona, maar evenaart wel al z'n omzet. En volgens topman Duquenne zit er nog rek op. Hitte en dure energie lokken werknemers weer naar kantoor na de thuiswerk-hype. Jaarlijks 6 miljoen ton CO2 afvoeren uit het Gentse havengebied, da's de gezamenlijke ambitie van ArcelorMittal, North Sea Port en Fluxys. We spreken met de 3 CEO's. Paarden snel en goedkoop de EU-grens overbrengen? Het kan, dankzij het relatief onbekende 'ATA-carnet'. En er zijn nog wel meer toepassingen te bedenken. We trekken nog een tweede keer naar de bioscoop, maar dan in China, waar de filmindustrie uit het coronadal kruipt. In ons beursgesprek analyseren we het halfjaarraport van Sipef, bespreken we de notulen van de Fed en maken de balans op van het resultatenseizoen dat op z'n laatste benen loopt.