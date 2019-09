Hoorzitting in Kamercommissie over de opvolging van Leroy bij Proximus / 24 urenstaking bij Bekaert / Nationale Bank ziet onze economie niet in recessie gaan / Gouverneur Wunsch deelt z'n ideeën over onze begroting / Bullswap haalt 750.000 euro op voor z'n internetplatform voor machineverhuur / Tshisekedi in Antwerpse diamantwijk / Werfbezoek in de hoogste woontoren ter wereld, op peperdure toplocatie / Universal Music verovert Azië met lokale hip-hop / Sioen kaapt Leeuw van de Export weg / Beursgesprek: vooruitblik op het moment van de waarheid voor FED-voorzitter Powell