Z-Nieuws 18/10/18: Global Graphics verdedigt beursexit bij morrende aandeelhouders

Kleine aandeelhouders Global Graphics in het verzet tegen beursexit / Alpro werft massaal aan om z'n groei bij te benen / Luchthaven Charleroi breidt commerciële ruimte fors uit / Uitstel in de maak voor brexit / Start it @ KBC verwelkomt z'n nieuwste lichting starters / Beursgesprek: UCB gaat concurrentie aan met ArgenX en Econocom publiceert z'n resultaten