Amazon wil Belgische webshop meteen agressief in de markt zetten. De Europese Commissie lanceert haar voorstel voor een dynamisch prijsplafond op gas. Onze regering lanceert dan weer haar bijgestelde waterstofambities, met een centrale rol voor ons land in het waterstofnetwerk van de toekomst. Mooi daarop aansluitend haalt Agfa Gevaert de Essenscia Innovation Award binnen voor de ontwikkeling van Zirfon, membraantechnologie voor de productie van groene waterstof. Onze huizenmarkt houdt verrassend sterk start, niet onanks, maar precies vanwege de stijgende rente. Want jonge kopers willen nog snel hun slag slaan. We gaan ook langs op het autosalson van Parijs, dat het moet stellen zonder de grote Duitse merken. In het beursgesprek laten we onze huisanalist Danny Reweghs los op de participaties van Sofina en de cijfers van Goldman Sachs en Johnson & Johnson.