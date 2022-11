Ontslag Eva De Bleeker. De belangrijkste Duitse industrievakbond dwingt 8,5% opslag af in 2 jaar. Da's ook van belang voor onze industrie. We hebben Frank Vandermarliere van Agoria in de studio. Onze industrie elektrificeert razendsnel en gaat 50% meer elektriciteit vragen tegen 2030. De voormalige captain of industry en huidige Voka-voorzitter Wouter De Geest geeft z'n afscheidsinterview dit weekend in Trends Talk - een voorproefje. Duurzaamheid en circulariteit zijn het centrale thema op deze Dag van de Ondernemer. Europa eist minstens 40% vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven - interview met de rapporteur van het Europees Parlement die al 10 jaar lang vecht voor het verplichte quotum. In het beursgesprek bekijken we de heroplevende hoop in China, de harde begrotingsmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk en laten we analist Philippe Gijsels de kans inschatten op een verder eindejaarsrally.