UCB koopt sectorgenoot Zogenix uit Californië aan stevige premie - duiding in de studio door Tom Simonts / Uitzonderlijk grote personeelsuitval in volle omikrongolf / Nog zo'n golf is inflatie: grote prijsstijgingen op komst in tuinmeubels - onverwacht groot koopkrachtverlies voor de Britten - Duitse tienjaarsrente stijgt na ruim twee jaar weer boven de nul / Innovatieve marketing: e-bike in ruil voor auto / Beursgesprek: de langverwachte resultaten van Nederlands succesbedrijf ASML & de temperatuur in de luxesector