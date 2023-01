De wereldwijde obligatieverkoop neemt dit jaar een recordstart / Euronext Brussel komt met een nieuwe beursindex voor de duurzaamste bedrijven / Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt groeit fors in België en Polen / Sociale inbreuken en zwartwerk vastgesteld op de glasvezelwerven van Proximus / Vlaams minister Peeters verdedigt het langer openhouden van de regionale luchthavens / Een twintiger wordt CEO van techbedrijf Protime / In San Francisco is de fraudezaak tegen Elon Musk afgetrapt / Beurs: Sofina zag vorig jaar zijn intrinsieke waarde fors zakken; Microsoft gaat de chatbot ChatGPT van OpenAI binnenkort aanbieden aan bedrijven