Z-Nieuws 19/02/19: Rusthuizenreus Armonea valt in Franse handen

Franse rusthuisuitbater Colisée neemt Armonea over / Lagerfeld overleden / Honda gaat Britse fabriek sluiten / Janssen Pharmaceutica inversteert 21 miljoen in innovatie productie / Amerikaanse investeerders vragen verdere belastingverlaging / Eerste CO2-neutrale fabriek l'Oréal is Belgisch / Mylène vult homeparties aan met webshop / Europese trucks krijgen uitsootrbeperking / Citroën lanceert Ami One conceptcar / Fox Biosystems haalt 4 miljoen op voor lancering analysetoestel / Beursgesprek: de nakende herschikking van de Bel 20 en Sofina bouwt belang in Colruyt af