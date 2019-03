Z-Nieuws 19/03/19: H.Essers kondigt miljoeneninvestering aan in verdere groei

Investeringen in logistiek powerhouse "H.Essers Valley" / Hezelstadion wordt "Golden Generation Arena" voor 150 tot 200 miljoen / ArcelorMittal Gent gaat CO en CO2 recupereren / Walibi investeert 100 miljoen in verniewingsoperatie / Elektronisch aandelenregister vanaf 1 mei / Beursgesprek: biotechnieuws en Britse supermarktenfusie