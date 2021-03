De versoepelingen vanaf 1 april zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld door het Overlegcomité. Chemiegroep Recticel breidt met overname uit naar Oost-Europa. ING voorspelt economische groei in België van 3.6 procent. De Belgische grasmaairobot Toadi is gelanceerd. Reddit-beleggers zien in Volkswagen het nieuwe Tesla. Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis analyseert de beursweek: alle ogen waren gericht op Jerome Powell van de Federal Reserve.