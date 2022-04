De werken aan de Oosterweelverbinding dreigen opnieuw stilgelegd te worden. Lantis reageert in Z-Nieuws. Vlaamse jongeren dumpen steeds vaker Facebook voor TikTok. We gaan met de jongeren in gesprek over hun sociale mediagebruik. Jan De Nul Group verbindt met een hoogspanningslijn Ierland en Groot-Brittanië. Hilde Crevits roept als landbouwminister de boeren op om hun bezwaren tegen de stikstofplannen van de Vlaamse regering kenbaar te maken. De landbouwers voelen zich geviseerd in heel het dossier. Eind 1957, 65 jaar geleden dus, kreeg ons land z'n eerste vluchtsimulator van het Canadese CAE. De groep zelf bestaat intussen 75 jaar.