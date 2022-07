De federale regering slaagt er niet in de pensioenen grondig te hervormen. Marc De Vos analyseert in de studio het pensioenakkoord. Minister Vincent Van Peteghem pakt ondertussen uit met zijn blauwdruk voor een fiscale hervorming. De Belgische voetbalclubs uit de Pro League hebben in het seizoen 2020-2021 hun inkomsten met 22 procent zien dalen. Barco is zich duidelijk aan het herstellen van de coronapandemie. Telenet heeft z'n netwerkdeal met Fluvius rond: samen zullen ze via joint venture NetCo een glasvezelnetwerk uitrollen in Vlaanderen. Italiaans premier Mario Draghi sluit met Algerije een deal van 4 miljard dollar over de levering van extra gas dit jaar. In de studio neemt Erik Joly de aandelen onder de loep van Barco, Telenet en Johnson & Johnson.