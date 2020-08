Galapagos verliest 24% door uitstel filgotinib in de V.S. / Hema en Cirque du Soleil lijken gered / NSZ vraagt verlenging van soldenperiode / Bedrijven herdenken organisatie en werkvloer na corona / Trump verwacht commissie op verkoop TikTok / Duitsland start experiment met basisinkomen / Z-Beurs met Tom Simonts over Galapagos en resultaten van NVidia