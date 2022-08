De eerste sociale obligatielening van KBC focust op de gezondheidssector. En dat past volledig in de boomende duurzaamheidstrend. Beursanalist Tom Simonts had het woensdag nog voorspeld: Cineworld bezwijkt onder z'n schuldenlast. Roularta rondt de kaap van 1 miljoen abonnees en kan z'n advertentie-inkomsten goed op peil houden, maar merkt toch een verrassende verslapping in digitale advertenties. Xiaomi ziet z'n winst en marktpositie terugvallen. Minister Demir ondergaat een realitycheck als bagageafhandelaar tijdnes haar zomerstage op de luchthaven. De Golfstaten zullen de komende 4 jaar zo'n 1.300 miljard dollar extra inkomsten binnenrijven, terwijl wij worstelen met inflatie. "Niet onze schuld", aldus de nieuwe Opec-baas. En professor Sas pleit voor een Europees antwoord dankzij een nieuwe "EGKS". In het beursgesprek is inflatie opnieuw het thema, nu we zien hoe de Duitse producentenprijzen nog hoger klimmen.