Vandaag werden 4 grote investeringen aangekondigd in onze Belgische bedrijven. Logistiek vastgoedbedrijf WDP lanceert een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro. Het doet dat net na de publicatie van geruststellende kwartaalcijfers. De Franse farmareus Sanofi investeert 120 miljoen euro in z'n vestiging in Geel. Het Waalse biotechbedrijf Univercells heeft 43,8 miljoen euro opgehaald. En Ineos kondigt een stevige investering aan in de kunststoffenfabriek in het Antwerpse havengebied. Met Siddy Lobe van Econopolis bespreekt Francesca Vanthielen de aandelen van ASML, Just Eat Takeaway en Netflix, die alledrie meer winst konden optekenen.