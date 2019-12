Extra respijt voor mensen met betalingsachterstand botst op grote weerstand / Europees Hof erkent Airbnb als internetdienst / Sociaal overleg bij het spoor vastgelopen op looneisen, bijkomende stakingsdagen dreigen / VBO ziet groei onder de 1% terugvallen en doet ultieme oproep aan regeringsonderhandelaars / Carrefour innoveert met z'n "City"-concept / Bank of England slachtoffer van valsspelende high-speed traders / Immupharma noteert voortaan ook op Brusselse beurs / Tupperware zet voorzichtige eerste stapjes naar duurzaamheid / Beursgesprek: het herstel van Barco en analyse van de koers-winstverhoudingen in de VS en Europa