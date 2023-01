Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers belicht het nieuwe HR-beleid voor de lokale besturen in onze studio/ Weekendshiften van twaalf uur zijn voortaan toegestaan in de hele logistiek/93.000 werknemers Mercedes krijgen winstpremie tot 7.300 euro/ Het West-Vlaamse Unilin investeert 20 miljoen euro in twee vinylvloerenfabrieken in Avelgem en Wielsbeke/Internetgigant Alphabet schrapt wereldwijd 12.000 banen/Reed Hastings stopt als CEO van Netflix/Amerikaanse overheid bereikt schuldenplafond/ Strateeg Philippe Gijsels blikt terug op de voorbije beursweek en kijkt vooruit naar wat komen gaat.