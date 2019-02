Z-Nieuws 20/02/19:: "Spoorvracht verdubbelen tegen 2030"

Nieuw platform mikt op goedkope en snelle autoleasing / Google overweegt bouw 2de datacenter in Wallonië / AudioValley trekt nu ook naar beurs van Brussel / Godiva doet Aziatische divisie van de hand / "Volgende regering moet radicaal van koers wijzigen" / Zwitserse bank veroordeeld tot recordboete / Poetin waarschuwt VS voor kernwapenwedloop / Ruim 12.000 illegale vuurwapens gesmolten bij Arcelor Mittal in Gent