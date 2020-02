Nederlanders eisen zware bezuinigingen in Europese begroting - Europa lijkt opnieuw erg verdeeld bijde start van de begrotingstop / Europese landbouwers willen niet de dupe zijn van bezuionigingen / Afschaffing woonbonus stuwde Vlaamse begroting al in 2019 / IMF licht onze staatsfinanciën door - professor Marc De Vos reageert in de studio / Valomet haalt metaalresten uit onze vuilnizakken - Europese primeur / Trendbreuk: de Belg wil betalen voor internetdiensten / Citymesh wil vierde 4G-speler worden in ons land / UCB ziet z'n stermedicijnen verkooprecords breken / MRM Health start met 14 miljoen van gereputeerde investeerders om geneesmiddelen te ontwikkelen op basis van darmbacteriën / Beursgesprek: analyse van de jaarcijfers van UCB, Kinepolis en EVS