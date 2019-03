Z-Nieuws 20/03/19: Staking goed voelbaar in Nederlandstalig onderwijs

42 banen op de tocht bij radiatorenfabrikant Vasco in Dilsen / Premier May wil brexit uitstellen tot 30 juni / Brexit zonder akkoord kost Vlaamse bedrijven 800 miljoen euro per jaar / Opnieuw Europese monsterboete voor Google / Google onthult platform voor streamen van videospelletjes / Bayer verliest 10% beurswaarde na uitspraak in Roundup-zaak / Fintech-speler Monizze draait kwart meer omzet in 2018 / Geluk is grotendeels maakbaar, besluit onderzoek UGent