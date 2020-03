Ongeziene geldinjecties in economie kunnen vertrouwen wat herstellen / Federale corona-maatregelen kosten al 8 tot 10 miljard euro / Vakbonden in distributie waarschuwen voor over-flexibilisering / Overbevraagd Amazon probeert onvrede personeel te smoren met opslag en tijdelijke krachten / Korte berichten: toonaangevende fabrieken in Europa en VS sluiten - Videostreamers verlagen beeldkwaliteit om thuiswerkers niet te hinderen / "Corona-phising" in opmars: massa thuiswerkers zijn ideaal doelwit voor hackers