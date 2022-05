Batibouw herrijst vanaf dit weekend, in afgeslankte versie, zo stelden we ter plaatse vast. We geven aansluitend een voorproefje van Trends Talk, waarin we dit weekend de vastgoedmarkt bespreken met insider Johan Krijgsman, topman van ERA België. Antwerpen ontvangt dit weekend de PGL Major en is daarmee even het epicentrum van de snelgroeiende gamewereld. Een sportmarkt met nog groot potentieel. Na Polen wordt België de tweede Europese lidstaat waar Oekraïense vluchtelingen bankbiljetten uit eigen land zullen kunnen omwisselen in euro. En dat vraagt een hele organisatie. Voor de laatste nieuwsreportage trekken we naar Stockholm waar een restaurant erin slaagt om CO2 circulair te gebruiken. In Z Beurs bespreken we opnieuw een erg wisselvallige beursweek, waar analist Philippe Gijsels toch een nieuw fenomeen ziet opduiken: inflatievrees maakt plaats voor recessievrees.