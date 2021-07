Ineos vraagt vergunning voor z'n afgeslankte mega-investeringsproject in Antwerpse chemie / Bart De Wever droomt hardop van een Vlaams-Nederlandse confederatie, een "economische supermacht" / ArcelorMittal Gent haalt duurzaamheidscertificaat, voorgestuwd door z'n klanten / Wereldwijde CO2-uitstoot gaat nieuwe piek tegemoet in 2023 / BitaGreen zet groene infrastructuur in tegen overstromingen en droogte / Miljardair Jeff Bezos heeft z'n eerste ruimtereis gemaakt / Beursgesprek: kwartaalcijfers uit 3 verschillende sectoren: banken (UBS) - industrie (Alstom) - informatietechnologie (IBM)