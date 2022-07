De Europese Commissie vraagt dat we ons gasverbruik met 15 procent verminderen. Uitgerekend morgen beslist Rusland of Nordstream 1, de grootste gas-toevoerleiding van Europa, opnieuw open kan. Inmiddels werkt onze federale regering aan een principeakkoord over een verlenging van de levensduur van de kerncentrales. Morgen (21 juli) is het de Belgische nationale feestdag maar... wordt het ook een historische dag voor de Europese monetaire politiek. De Europese Centrale Bank zal de rente verhogen met vermoedelijk 25 basispunten. Het Waverse medtechbedrijf iSTAR Medical heeft een grote deal afgesloten met de Amerikaanse farmagigant AbbVie. De start-up Octave gebruikt afgedankte batterijen van elektrische wagens om er groene energie mee op te slaan. Tesla topman Elon Musk moet een eerste keer bakzeil halen in het juridische gevecht waarin hij verwikkeld is met het socialemediabedrijf Twitter.