Het Overlegcomité kondigt nieuwe versoepelingen aan. Vanaf september verdwijnt het sluitingsuur voor de horeca. Trouw- en andere feesten kunnen ook opnieuw en dat is een opsteker voor de mode-industrie. De taliban roept de internationale gemeenschap op om de heropbouw van Afghanistan mee te financieren. De verschillende lidstaten van de NAVO zijn bijeengekomen in een uitzonderlijke vergadering over Afghanistan. De start-up Opal Solutions uit Louvain-la-Neuve zoekt digitale oplossingen om de planning van het zorgpersoneel te verbeteren. Facebook test een nieuwe toepassing uit waarmee je kan vergaderen in virtual reality. Tesla werkt aan de bouw van een mensachtige robot, gebaseerd op de technologie en artificial intelligence van de zelfdrijdende Tesla-wagens.