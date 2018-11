Z-Nieuws 20/11/18: Val van Ghosn stelt heerschappij van Renault over Nissan ter discussie

Vertrek topman zet verhoudingen tussen Renault en Nissan op scherp / Around Media haalt 1,25 miljoen op om z'n VR-platform te lanceren / Specialiste in farma-logistiek CSP breidt fors uit in ons land / Bedrijven moeten alert blijven voor harde brexit / Airbnb moet noodgedwongen kant kiezen in de Palestijnse kwestie / Beursgesprek: Mithra eenzame stijger in bloedrode biotechsector en twijfels over retailsector in aanloop naar de shopping-hoogdagen