3M bezwijkt onder de wereldwijde druk en gaat stoppen met productie en verwerking van 'forever chemical' PFAS. Precies waar de PFAS-opdrachthouder van de Vlaamse regering voor pleitte. We vragen hem reactie. We gaan ook in op het snel herstellende consumentenvertrouwen in ons land, maar ook op het snel wijzigende betaalgedrag. De Bank of Japan doet de rente stijgen, maar wil het geen renteverhoging noemen. Engie vecht de nucleaire provisie aan, de voorzitter van Commissie voor Nucleaire Voorzieningen gaat in de verdediging. In Antwerpen is de bouw gestart van een mega-warmtenet, een investering van 10 miljoen. In het beursgesprek: de verkapte renteverhoging in Japan en Mathra's eerste licentie-overeenkomst voor Donesta.