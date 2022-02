Verzekeraars verwachten een recordaantal schadedossiers door het stormweer. De industrieel Filip Balcaen zal nu mee de toekomst uittekenen van Recticel. Brussels Airlines is op zoek naar 288 nieuwe medewerkers. Tekort aan horecapersoneel: de sector start samen met de VDAB en de stad Antwerpen zelf met opleidingen. De Duitse producentenprijzen zijn in januari met een kwart gestegen in vergelijking met een jaar eerder. EU-voorzitter Von der Leyen dreigt ermee Rusland economisch te straffen. 'De Winstparadox': Belgisch gerenommeerd econoom Jan Eeckhout kaart de marktmacht aan van 'supersterbedrijven.' Brusselse start-up Décarbone bouwt brandstofwagens om tot elektrische wagens. Beurs: Ilse De Witte over Xior en Prosus.