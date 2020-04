Amerikaanse olieprijs crashte naar -37 dollar en herstelt nauiwelijks / Impact Amerikaanse olie-crash op onze brandstoffactuur / Chemie- en farmabedrijven tonen zich sterk gewapend tegen de crisis en optimistisch over snel herstel / Vertrouwen bij KMO's en consumenten naar absoluut dieptepunt gezakt / Sectorfederatie Comeos wil dat alle winkels de kans krijgen om te heropenen / Virgin Australia is eerste grote corona-slachtoffer onder de luchtvaartmaatschappijen / Marktenfocus op Nederlandse beurs: Vopak profiteert beperkt van overaanbod in oliemarkt - Flow Traders surfen op volatiele markten - Pharming in rat race naar coronamedicijn