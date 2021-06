Proximus verkoopt hoofdkantoor, maar blijft er / Luminus lanceert nieuwe energieleverancier op de markt / Volvo wil 'gigafabriek' bouwen voor accu's elektrische auto's / Aantal voltijdse banen op hoogste peil in 4 jaar / Mithra lanceert zijn anticonceptiepil in de VS / Bouw- en vastgoedgroep Thomas & Piron haalt beste absolute resultaat sinds oprichting / Nieuwe elektrische racewagen voorgesteld op circuit van Zolder / Australië dient klacht in tegen China over wijnheffingen