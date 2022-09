President Poetin wil 300.000 extra manschappen onder de wapens roepen. Beurzen blijven kalm bij de oorlogstaal van de Russische president: Tom Simonts van KBC bespreekt in de studio de marktreacties. Na de toespraak van Poetin reageerde China met een oproep tot een staakt-het-vuren. In Brussel heeft een betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor meer koopkracht 10.000 demonstranten op de been gebracht. Na 3 jaar bouwen heeft Umicore in Polen een grote fabriek voor batterij-onderdelen geopend. We voelen de hoge inflatie allemaal maar de groep die er het meeste last van heeft zijn de gepensioneerden: dat valt te lezen in het pas verschenen boek 'Investeren in de derde helft van je leven' van journalisten Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet