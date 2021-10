Barry Callebaut pompt 100 miljoen in zijn logistieke 'Chocolate Box' / Medtech-bedrijf Onward maakt geslaagd beursdebuut / Grote campagne om energietransitie uit te leggen / Circulaire boerderij van de toekomst wordt CO2-negatief / 'Trump Media and Technology Group' naar de beurs / Havenbaas Jacques Vandermeiren is eerste finalist 'Manager van het Jaar' / Beursgesprek: plantagegroep Sipef op weg naar recordresultaten - Tesla weerstaat de chipstorm