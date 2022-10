De aardgasprijs zakt naar zo'n 110 euro per megawattuur nu de Europese leiders dan toch een akkoord vinden rond een "prijscorridor" voor aardgas. Dat moet prijspieken voorkomen en tegelijk de bevoorrading veilig stellen. Het Belgisch consumentenvertrouwen blijft steken op het laagste peil in 37 jaar. PostNL zakt 5,6% en sleurt bpost mee, door z'n 3e winstalarm dit jaar. De BeCommerce award voor beste webshop gaat naar De Bijenkorf. De Bijzondere Belastinginspectie claimt minstens 70 miljoen euro van de Belgische eersteklasseclubs in een groot fraudeonderzoek. De socialistische vakbond sluit onverwacht een akkoord met taxi-app Uber, wat op onbegrip stuit van de christelijke en liberale vakbonden. De Brusselse taxihervorming start met een misser. En Urban Crop Solutions uit Waregem gaat met biotechpionier Rudi Pauwels proberen planten in te zetten als medicijnfabriekjes. Philippe Gijsels fileert de kwartaalrapporten en het ontslag van Truss in Z-Beurs.