Z-Nieuws 21/12/18: Sociale vrede bij Bpost kost 20 miljoen

Bpost sluit sociale vrede voor komende 2 jaar / Aedifica doet mega-overname bij de Britten / IBA mag tweede prothontherapiecentrum bouwen in ons land / Brussels Airport rondt kaap van 25 miljoen passagiers / Amerikaanse overheid op weg naar 'shutdown' / Belgisch modehuis Terre Bleue neemt Zilton over / Beursgesprek: december moest topmaand worden, maar het draaide helemaal anders uit. Onder het motto "never catch a falling knife".