De roep om te hervormen en te besparen komt opnieuw uit het buitenland. Deze keer legt het IMF de problemen van ons land haarfijn bloot. Elon Musk zoekt na twee uitputtende maanden een nieuwe CEO voor Twitter. BNP Paribas Fortis eist een rol op in de revolutie op de mobiliteitsmarkt, maar de gemiddelde Belg overtuigen zal lastig zijn, zo toont een bevraging aan. Protest bij Uber dat in New York een loonsverhoging blokeert voor de taxichauffeurs. Vlaanderen biedt nog ruimte voor groei in windenergie. In het beursgesprek: sterke cijfers voor Nike, een belangrijke test voor Philips en het roemloze einde van Celyad.