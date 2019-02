Z-Nieuws 22/02/19: BMW en Daimler investeren samen fors in mobiliteitsdiensten

Loonnorm stijgt naar 1,1% / Monsteralliantie in mobiliteitsdiensten krijgt 1 miljard startkapitaal / Duitse economie zakt nog verder weg / Regering werkt btw-discriminatie tussen papier en digitaal weg / Colruyt stabiliseert de melkprijs / Biolectric naar Europese top met steun van Ackermans & van Haaren / Belfius in 2019 nog niet naar de beurs / Duurzaamheid verovert ook chocoladewereld / Beursgesprek: analyse beursklimaat in tijden van geopolitieke onzekerheid en economische terugval