Grote versoepelingen kunnen pas vanaf mei, zegt de regering. Het risico op een derde coronagolf vermindert / Het jobverlies in KMO's neemt dit jaar sterk toe / Zelfstandigen in de bouwsector krijgen het door de coronacrisis steeds moeilijker / Het aantal bedrijfswagens steeg in 2020 / Vaccinatiecentrum op Brussels Airport geopend / Door corona meer vraag naar microkrediet bij MicroStart / Sihame El Kaouakibi licht cijfers LGU toe / Sprinkhanenplaag: Kenia oogst sprinkhanen als meststof.