Belgisch consumentenvertrouwen tuimelt helemaal in elkaar - duiding door ING-hoofdeconoom Peter Van den Houte / Technologie-durfkapitaalfonds imec.xpand haalt 150 miljoen op en stoomt door naar 250 miljoen / Extra tol moet bijkomend budget creëren voor Oosterweelproject / Korte berichten: niet 3, maar 4 kandidaten voor veiling gsm-frequenties - Recticel heeft overnameprooi beet: het Sloveense Trimo - Elon Musk huldigt Duitse Tesla-fabriek in / Tekort aan zonnebloemolie biedt kans voor Spaanse olijfolie / Beursgesprek: de "bijna perfecte" overname van Recticel - stermedicijn van Argenx nu ook bruikbaar via injectie in de huid - Alibaba vindt afstraffing aandeel welletjes geweest