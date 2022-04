De lonen verhogen zal ons land in een recessie duwen, zegt het VBO als reactie op de vakbondsacties voor meer koopkracht. Bij Ryanair worden dit weekend één op de drie vluchten geschrapt door een staking. Joy Donné wordt de nieuwe ceo van FIT. In Antwerpen opent de grootste ruimtevaartexpo van Europa, The Human Quest. Bezieler Jurgen Ingels leidt Z-Nieuws rond. Franse verkiezingen: we vroegen Trends-collega en Frankrijk-kenner Alain Mouton wat de economische gevolgen zouden zijn van een keuze voor Le Pen. Chief Business Officer van Lotto-Soudal Yana Seel spreekt in Trends Talk over het businessmodel van het profwielrennen: 'Koers biedt sponsors veel meer waarde dan voetbal' klinkt het. Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis) blikt met Francesca Vanthielen terug op de boeiende beursweek.