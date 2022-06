Umicore ontwouwt z'n ambities richting 2030 en kondigt zware investeringen aan in productie en recyclage van batterijmaterialen. De belegger schrikt ervan en stuurt het aandeel 8% lager. Beursanalist Tom Simonts geeft duiding. Galapagos verrast dan weer met twee overnames die het biotechbedrijf binnenloodsen in een nieuwe wereld: die van de oncologie. Een gratis privéschool die erg gewilde programmeurs opleidt: Campus 19 komt naar Antwerpen, dankzij sponsoring door grote namen uit de bedrijfswereld. Het Europees Parlement geeft dan toch groen licht aan het ambitieuze klimaatplan. Winkelcentrum Docks Bruxsel hoopt vanaf vrijdag een Lego-mania te ontketenen met een nieuwe attractie voor gezinnen. In het beursgesprek wegen we het pessimisme bij BASF af met het optimisme van Picanol-Tessenderlo