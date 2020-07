DPD versnelt 60 miljoen aan investeringen door forse groei in e-commerce / Evenementensector vreest zware impact van verlengde coronamaatregelen / Minister De Croo over z'n deal met Lufthansa, die Brussels Airlines toekomst moet geven / Eerste consumptiecheques duiken op / Solvay volgt de duurzaamheidsambities van z'n klant Apple / Korys (familie Colruyt) pompt 6 miljoen in de duurzame batterijsystemen van Voltstorage / Beursgesprek: beter dan verwachte cijfers bij Randstad - wat te verwachten van de kwartaalcijfers van Tesla deze avond?