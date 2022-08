De Franse en Duitse beurzen verliezen 2% door nieuwe recordprijzen voor stroom en gas. Ilse De Witte van Trends becommentarieert de beursdag. De euro zakt naar 0,9941 dollar, z'n laagste peil in 20 jaar, uit vrees voor een zware recessie door die dure energie. Premier De Croo waarschuwt voor "moeilijke winters". Ondernemersorganisatie Voka smeekt om steun aan energie-intensieve bedrijven, maar De Croo houdt de boot af. Het Belgisch consumentenvertrouwen herstelt een tikkeltje. De Waalse tv-specialist EVS haalt een monstercontract binnen van 50 miljoen dollar. Infrabel investeert 10 miljoen in een apart goederenspoor in Brussel. Stakende arbeiders leggen de Britse containerhaven Felixstowe lam. De CEO van Qantas verontschuldigt zich voor de chaos. En Piet Colruyt stampt met enkele andere vermogende Belgen en Nederlanders een impactfonds uit de grond dat sociale ongelijkheid bestrijdt. / Z-Beurs over een nieuwe investering van Aedifica en het megacontract voor EVS.