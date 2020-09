Memorabele beursintroductie Waals fintechbedrijf UnifiedPost/Overheden mogen verhuur via Airbnb beperken, zegt Europees Hof van Justitie/Europese commissie zet kernuitstap van ons land onder druk/Parket onderzoekt hoe overheidsgeld uit Venezuela is weggesluisd via onder meer Belgische bankrekeningen/Spoorwegfirma Thalys zal vanaf oktober minder treinen doen rijden/West-Vlaamse logiessector stevent deze herfst en winter af op economische ramp/Nood aan uniforme regelgeving rond thuiswerk/We betalen meer dan ooit online en mobiel/Google lanceert zoekfunctie voor vacatures in België/In ons beursgesprek