Batopin start uitrol nieuwe geldautomaten voor de 4 grootbanken / Colruyt gaat 12 miljoen bomen planten in Congo / Eerste containers geleverd voor zelfstandigen in Waals rampgebied / Uber is het wachten zat in Brussel / Sportoase opent mega-'gezondheidscomplex' in Deurne / Beursgesprek: tegenvallende onderzoeksresultaten bij Mithra - arbeidsschaarste wordt ook een thema voor de belegger