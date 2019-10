Federale regeringsonderhandelaars voor het eerst van buitenaf onder druk gezet / Populaire groepsverzekering stuwt inkomsten Belgische verzekeraars / Medi-Market trekt met zijn gezondheidssupermarkten nu ook naar Franrkijk / / Jan De Nul krijgt glansrol in bouw van grootste offshore-windmolenpark ter wereld / Belgische bouwreus Besix ontwikkelt 3D-betonprinttechnologie in Dubai / Duitse Volocopter maakt opgemerkte testvlucht in Singapore in wedloop naar elektrische luchttaxi / ING toont voor het eerst z'n kunstcollectie / Beursgesprek: hongerige beursdebutant Prosus wil Just Eat inlijven en boekhoudfraude bij Indiase informaticapionier Infosys