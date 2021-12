Overlegcomité sluit bioscopen, concertzalen en theaters, maar ontziet horeca / Begroting met 3,2% tekort is goedgekeurd / Piekende gasprijs kost ons land 20 miljard euro en veroorzaakt zware energieschok voor Europese industrie / Aantal windturbines in Vlaanderen met 10% gestegen / Roularta neemt Nederlandse magazine-uitgever New Skool Media over / Beursgesprek: beleggers verslikken zich in winstwaarschwing Barco - de wilde avonturen van maaltijdbezorger Deliveroo en Just Eat Takeaway