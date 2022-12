Gimber krijgt 10 miljoen extra voor z'n opmars in de drankenmarkt. Met een doodeenvoudige succesformule, alcoholvrij en biologish. De ziekenhuizen vrezen voor forse verliezen in 2023. Minister Vandenbroucke verdedigt z'n beleid, terwijl Margot Cloet van Zorgnet-Icura wederwoord biedt in de studio. Een decreet van president Erdogan verbiedt de staking in de Turkse fabrieken van Bekaert, op grond van de nationale veiligheid. Het net sluit zich razendsnel rond Sam Bankman-Fried in het FTX crypto-fraudedossier. In het beursgesprek aandacht voor een onderbelichte activiteit van IBA, vooral bekend van z'n protontherapie. En het zwaar afgestrafte VGP kan nog eens uitpakken met een gezamenlijk vastgoedproject met Allianz.