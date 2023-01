De Nationale Bank schept klaarheid in de discussie over de 'historisch hoge winstmarges" in onze bedrijven: enkele grote kleppers vertekenen het beeld, vooral de kmo's lijden onder stijgende lonen en energiekosten. Vrouwelijk talent blijft hardnekkig ondergewaardeerd op onze arbeidsmarkt: beter opgeleid en toch minder werk, minder loon en minder promotie. Steven Vanackere van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid geeft toelichting in onze studio. Infrastructuurwerken: de grootste spoorwerken ooit zijn na 12 jaar opgeleverd in Zeebrugge & de bouw van de nieuwe Scheldetunnel is gestart op een mega-werf, ook in Zeebrugge. Avater gaat door de kaap van 2 miljard bioscoopomzet, "cinema is springlevend". Stroomonderbreking van ongeziene omvang teistert Pakistan. In het beursgesprek: de fusie DSM-Firmenich, de verschuivende machtsverhoudingen tussen de aandeelhouders van Euronav en de sterke opleving van de euro.