Europa versnelt vaccinatiecampagne / Overlegcomité beslist over heropening terrassen, maar evenementen nog uitgesteld / Kortrijks shoppingcenter kijkt uit naar heropening winkels / Verontreinigd sesamzaad bezorgt voedingssector kopbrekens / Voortaan iedereen welkom bij coöperatieve bank NewB / Primeur in Aalst: robot plaatst stent bij hartpatiënten / Franse vissers boos op Brits getalm met vistoelatingen / Z-Beurs met Philippe Gijsels over de kalme beursweek, de crash van de cryptomunten en de meerwaardebelasting van Joe Biden